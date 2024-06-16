وفاة رابع حالة من حجاج كفر الشيخ أثناء تأدية المناسك في الأراضي المقدسة

توفيت الحاجة صفاء مبروك عاشور، إحدى حجاج محافظة كفر الشيخ، في أثناء أداء مناسك الحج لعام 2024، لتكون رابع حالة وفاة بين حجاج المحافظة هذا العام.

توفيت «صفاء» بعد وفاة فهيمة محمد نصر أمس على جبل عرفات، وكذلك وفاة سحر حميدان في أثناء الطواف حول الكعبة اليوم الأحد، بالإضافة إلى وفاة الحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، في أثناء قيامه بطواف الإفاضة.

وفاة رابع حاجة من حجاج كفر الشيخ

الحاجة صفاء مبروك عاشور، كانت في العقد السابع من العمر، وتعمل أخصائية اجتماعية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية، قبل بلوغها سن المعاش، بحسب أسرتها.

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاجة صفاء لـ«الوطن» أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من مرافقيها في رحلة الحج، أخبرهم بوفاتها في أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام 2024.

وأكد أن الحاجة صفاء كانت معروفة بالطيبة وحُسن الخلق، وكانت تتمنى أن تموت وتدفن في الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى أنها حققت هذا الحلم، وأنهم يأملون في أن تُبعث يوم القيامة مُلبية.

دفنت الحاجة صفاء بعد إقامة صلاة الجنازة عليها في الحرم المكي، وقد وُريت الثرى في الأراضي المقدسة، ومن المقرر أن تتلقى أسرتها العزاء غدًا الاثنين أمام منزل العائلة في قرية الشبكة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.