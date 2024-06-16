وفاة ثالث حجاج كفر الشيخ أثناء طواف الإفاضة.. «مات في صحن الكعبة»

توفي الحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، أحد حجاج محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة، ليكون بذلك هو ثالث حالة وفاة تشهدها المحافظة أثناء مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، أمس السبت على جبل عرفات، أثناء تأديتها مناسك الحج، وكذلك وفاة الحاجة سحر حميدان، أثناء الطواف حول الكعبة، اليوم الأحد.

وفاة ثالث حجاج كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، في العقد السابع من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقيه في رحلة الحج، أسرته بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

أحد أفراد أسرة الحاج عبد السلام: توفي بعد رمي جمرة العقبة

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاج عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات أمس السبت.

وأكد أنّ الحاج عبد السلام كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق، كما أنّه كان يدعو الله دائماً بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفاً: «عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبياً في الطواف في يوم عيدنا الأكبر».

يواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الحاج عبد السلام، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وجاءت وفاة الحاج عبد السلام، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024، ووفاة الحاجة سحر حميدان، إحدى أبناء مركز البرلس التي توفيت أثناء الطواف حول الكعبة اليوم الأحد.