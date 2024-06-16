وفاة خامس حاج من كفر الشيخ أثناء رمي الجمرات.. «مات بلبس الإحرام»

توفي الحاج عماد السيد الخواجة، أحد حجاج محافظة كفر الشيخ، أثناء رمي الجمرات خلال مناسك الحج 2024، وهو خامس حالة وفاة بين حجاج المحافظة بعد رحيل 3 سيدات ورجل في الأراضي المقدسة.

وفاة خامس حجاج كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج عماد السيد الخواجة، في العقد السادس من العمر، أثناء مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقيه في رحلة الحج، أسرته بقرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرتهم على وداعه.

أحد أفراد أسرة الحاجة عماد: حُسن الخاتمة جزاء صبره على مرضه

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاج عماد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبرهم بوفاته أثناء مناسك الحج 2024، بعد معاناة مع المرض لسنوات، لافتاً إلى أنّ الراحل كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق.

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الحاج عماد، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلى عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وجاءت وفاة الحاج عماد السيد الخواجة، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024، ووفاة الحاجة سحر حميدان، إحدى أبناء مركز البرلس التي توفيت أثناء الطواف حول الكعبة اليوم الأحد، والحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذي توفي أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، إحدى أبناء مركز سيدي سالم.