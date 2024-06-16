وظائف جديدة في بنك مصر 2024.. الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، مثل خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بوظائف بنك مصر 2024، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنه بنك مصر، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تصميم برامج تطوير النماذج وتوفير إدارة البرامج الوظيفية والتطوير.

- الإشراف على حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لقطاعات الخدمات المصرفية بالجملة المختلفة للفروع الداخلية والخارجية.

- ضمان التوزيع الفوري للعروض التقديمية ربع السنوية التي توضح فروق الخسائر الائتمانية المتوقعة والتعليقات المرتبطة بها إلى المدير المباشر.

- قيادة المشاريع التنظيمية وتحسينات الأنظمة المتعلقة بمجالات مثل حساب خسائر الائتمان المتوقعة وإعداد التقارير.

- التأكد من إغلاق جميع ملاحظات التدقيق التنظيمية أو الداخلية أو الخارجية الواردة في تقاريرهم.

- المشاركة في المناقشات مع المدققين الخارجيين في جميع الولايات القضائية لبنك مصر بشأن الجوانب التنظيمية للتقارير التنظيمية والمالية للخسائر الائتمانية المتوقعة.

- التحكم والإشراف على اختبارات التحمل وتخطيط السيناريوهات والتقييم الدوري.

- تقديم المشورة بشأن الظروف التي قد تتأثر فيها ربحية البنك سلبًا وتوفير مستوى حلول وإجراءات تخفيف المخاطر التي سيتم أخذها في الاعتبار في مثل هذه الظروف.

- التحكم والإشراف على بناء وتطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وسياسات النمذجة المطلوبة للفروع الداخلية والخارجية.

المهارات المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة في النماذج التنظيمية.

- يفضل الحصول على شهادة مهنية.

- القدرة على اقتراح سلامة تقنية النمذجة والاختبارات الإحصائية المطبقة على أنواع مختلفة من النماذج بوضوح.

- المعرفة الكاملة بالمنتجات والخدمات الائتمانية للبنك.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا.

- الإلمام بتعليمات البنك المركزي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالريوس.

- 3 سنوات في منصب قيادي في مجال الإحصاء وتحليل البيانات والتمويل.

- أن يكون لديه معرفة وخبرة ممتازة في إدارة المخاطر المصرفية.

- يجب أن يكون لديك خبرة عملية في تطوير النماذج والتحقق من صحة النماذج التنظيمية.

- يجب أن يكون لديك تطوير عملي للنموذج والتحقق من صحته.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.