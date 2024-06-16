وظائف خالية لخريجي دبلوم صناعي بمرتبات مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات مجال تكنولوجيا ضواغط الهواء، لخريجي الدبلومات الصناعية بمرتبات مجزية، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية لتوفير مصدر دخل شهري ثابت لهم، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المادي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف والمسؤوليات الخاصة بها، وكيفية التقديم عليها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- فني تركيبات.

2- سائقين للعمل بفرع الشركة في أبو رواش.

حقوق ومميزات العمل

- تمنح الشركة للعاملين راتبا مميزا + حوافز على المشاريع المتعاقد عليها.

- توفر الشركة للعاملين خط باص من الشركة إلى شبرا الخيمة وإلى الجيزة.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

- مواعيد العمل تكون من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.

المؤهلات المطلوبة

- يتم إجراء الفحص اليومي للمعدات قبل بدء العمل وبعد الانتهاء من العمل للتأكد من عملها طبقاً للمواصفات القياسية.

- الدرايه الكافية بأعمال برادة المواسير المختلفة.

- أن يكون لديه مهارة رفع المقاسات بطريقه دقيقة.

- الدرايه الكافية بأصول الصناعة الخاصه بتركيب المواسير وتعلقيها وتثبيتها.

- أن يكون لديه مهارة لستخدام الأدوات.

- أن يكون لديه مهارة التبنيط بماكينات اللحام.

- أن يكون لديه القدرة على متابعة العمال واللحامين أثناء العمل للتأكد من عملهم بشكل سليم فنياً وحفاظهم على قواعد السلامة.

- التأكد من نقل قطع الغيار التالفة إلى المخازن لتكهينها.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي ( كهرباء / ميكانيكا / تبريد وتكييف / لحام).

- لا يشترط وجود خبرة للحصول على التعيينات.

- شرط أساسي للقبول في الوظيفة أن يكون لديه رخصة قيادة Manual سارية لاستلامه سيارة من الشركة.

- أن يكون من سكان القاهرة أو الجيزة للعمل بفرع القاهرة.

وعلى الراغبين في التقديم لتلك الوظائف الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف لملء كافة البيانات.