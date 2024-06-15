وظائف خالية برواتب مجزية من وزارة الشباب والرياضة.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن العديد من فرص التوظيف عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، وذلك بالتعاون مع شركة كيرمصر ومايكروسوفت، إذ أتاحت إحدى الشركات الكبرى التي تختص في المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر فتح باب التعيين للشباب.

متطلبات التعيين :

مسئول تمويل بخبرة أو بدون بمجال تمويل المشروعات متناهية الصغر مسئول أول تمويل خبر لا تقل عن عامين على الأقل بمجال تمويل المشروعات متناهية الصغر

متطلبات العمل :

مؤهل عالي أو متوسط

أن يكون موقفه واضح من التجنيد

مميزات العمل :

رواتب مُجزية

تأمين اجتماعي وطبي

إجازات سنوية

فرص للترقي والتطوير

أماكن العمل :

في فروع المحافظات التالية

البحيرة - الإسكندرية - الإسماعلية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ

للتقديم على الوظيفة عليك التسجيل من هنا

كما أعلنت إحدى الشركات الكبرى في مجال البيع على الصفحة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة أيضاً عن الحاجة إلى موظفين للعمل بها

متطلبات التعيين :

مقدم محتوى ويكون حاصلاً على مؤهل عالي أو متوسط مسئول مشتريات ويكون حاصاً على مؤهل عالي مترجم صيني ويكون حاصلاً على مؤهل عالي

مكان العمل :

مدينة نصر

المميزات والحقوق

رواتب مُجزية

العمل 9 ساعات يومياً

إجازة إسبوعية

تأمين طبي وإجتماعي

للتقديم عليك ملء البيانات المطلوبة في الإستمارة التالية من هنا

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