10 وظائف خالية برواتب مجزية.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «الفيسبوك» احتياج إحدى الشركات الكبرى إلى شباب للعمل في العديد من الوظائف المتنوعة.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير مُتطلبات الوظيفة والشروط التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

التخصصات المطلوبة:

1. مشرف ميكانيكا

2. مشرف كهرباء

3. مشرف تيار خفيف

4. فني تبريد وتكييف (مركزي)

6. فني تيار خفيف

7. فني ميكانيكا (مولدات)

8. فني نجارة

9. فنى سباكة

10. فني طلمبات حريق

شروط الوظيفة:

مؤهل أو بدون مؤهل

يجب أن يكون موقفه واضح من التجنيد

أقصي سن 50 عامًا

يشترط الخبرة

المميزات والحقوق:

مرتبات مجزية

وزيادات سنوية

تأمين إجتماعي وتأمين طبي

مع العلم أنه يوجد سيارة تابعة للشركة للتحرك بين الفروع مع وجود بدل للمواصلات لمكان العمل.

أماكن العمل:

الوادي الجديد - قنا - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان.

للتقديم يرجي ملء البيانات كاملة من هنا.