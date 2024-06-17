حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أنه تقرر ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة، و180 ألف طن سكر و60 ألف طن زيت طعام؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية

- تعمل المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضًا.

- تعمل المجمعات الاستهلاكية من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

تعليمات وإجراءات مهمة بشأن توافر السلع الغذائية

- إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة.

- مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة؛ لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

- ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية.

- ضخ 60 ألف طن زيت طعام.

- ضخ 20 ألف طن مكرونة.

- ضخ 15 ألف طن أرز.

- المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك

- منافذ صرف السلع التموينية تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك

- ضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ20%

- طرح لحوم مبردة ومجمدة وطازجة من السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند.

- ضخ 30 ألف رأس من الماشية واللحوم بالمنافذ.