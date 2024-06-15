أسعار اللحوم البلدي في منافذ «التموين» اليوم.. «الكندوز» بـ285 جنيها

ساعات قليلة تفصل ملايين المواطنين عن استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا تحرص كثير من الأسر على شراء احتياجاتها من اللحوم، وتشهد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في شراء الحوم الطازجة والمخفضة بمنافذ التموين.

أسعار اللحوم البلدي اليوم في منافذ «التموين»

وحرصت وزارة التموين، على توفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع اللحوم سواء الطازجة البلدية أو المستوردة وبأسعار أقل 20% من الأسواق.

- لحم كندوز صغير بلدي طازج بسعر 285 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي الطازج 335 جنيها.

- كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيها.

- كيلو الضأن البلدي 360 جنيها.

- كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيها.

أسعار الأضاحي الحية في شوادر وزارة التموين

- سعر كيلو اللحم القائم من الخراف في شوادر وزارة التموين، يتراوح سعرها بين 180 و190 جنيهًا.

أماكن شوادر وزارة التموين في القاهرة والجيزة

- محافظة القاهرة

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد.

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.

محافظة الجيزة

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.