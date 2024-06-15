مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في العيد.. اعرف أقربها إليك

كشفت وزارة التموين، عن مواعيد عمل منافذها، والمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احيتاجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية المختلفة.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «التموين» في العيد

وأوضحت وزارة التموين، في منشور صادر عنها، أن جميع منافذها المتحركة والثابتة في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، بالإضافة الى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، مستمرة في العمل واستقبال المواطنين بدء من اليوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام العيد، بالإضافة إلى استمرار عمل اثنين من مخازن الجملة في كل محافظة، لإمداد هذه المنافذ بالسلع خلال هذه الفترة.

عناوين المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة

وجاءت عناوين المجمعات الاستهلاكية في محافظتي القاهرة والجيزة كالتالي:

- حي باب الشعرية: شارع باب البحر، وميدان باب الشعرية.

- حي الحلمية: 20 شارع سكة راتب.

- مدينة 15 مايو: مجاورة 11.

- مصر القديمة: 7 شارع الجبالي، الفرنساوي.

- حي السيدة زينب: ميدان بركة الفيل.

- حلوان: 23 شارع حيدر باشا.

- منطقة أبو رواش في الجيزة.

- منطقة بولاق الدكرور: شارع ناهيا.

- حي المهندسين: 2 شارع يثرب، الطائف.

- حي الدقي: شارع عبدالرحيم صبري.

- حي الهرم: شارع الكوم الأخضر.

- حي فيصل: منطقة الطالبية البحرية.

- مدينة 6 أكتوبر: الحي السادس.

- شارع الجمهورية: أوسيم.

- حي إمبابة: 55 شارع مدينة التحرير.

- منطقة المساكن الشعبية، بساقية مكي، الجيزة.

- منطقة منشأة البكاري بحي الهرم.

- حي امبابة: 41 شارع السلام.

- حي امبابة: 28 شارع المنصورة، وعمارة الأوقاف.

- مدينة الحوامدية: شارع الجمهورية بجوار البوسطة.

- منطقة أرض الجمعية: شارع عمر بن الخطاب، الجيزة.

- ميدان فيني: 4 شارع السد العالي.

- المهندسين: 9 شارع أحمد عرابي.

- 24 ميدان السيدة عائشة.

- حي الخليفة: 14 شارع المنشية.

- حلوان: مساكن صلاح سالم.

- منطقة باب الفتوح: 11 شارع البنهاوي.

- منطقة منشية ناصر: بلوك 1.

- حي القلعة: 67 شارع القلعة.

- حي الفجالة: 69 شارع كامل صدقي.

- حي الجمالية: شارع بيت القاضي.

- حي الموسكي: 14 حارة درب الجنينة.

- حي الهرم: منطقة كفر الجبل.

- منطقة شارع صبري حمدي: نزلة السمان.

- حي عابدين بميدان الجمهورية.

- وسط البلد: 1 شارع شريف باشا.

- حي عابدين: 3 حارة مشتهر.

- حي العتبة: 11 عمارات الأوقاف.

- حي الزمالك: 159 شارع 26 يوليو.

- حي عابدين: 22 حارة التمساح.

- حي الموسكي: 6 شارع المزين.

- حي المعادي: شارع النهضة وشارع دجلة.

- منطقة المساكن الشعبية بجوار مستشفى المقطم، حي المقطم.

- حي العتبة: 6 شارع ميدان العتبة.

- منطقة قصر النيل: عمارة أ بشارع محمد حلمي.

- منطقة أبوالريش: 6 شارع الرشيدي.

- حلوان: امتداد شارع المساكن.

- حي البساتين: شارع إبراهيم محمد.

- منطقة مصر القديمة: 167 شارع كورنيش النيل.

- ميدان الباشا بشارع المنيل بمصر القديمة.

- حي جاردن سيتي: 7 شارع لاظوغلي.