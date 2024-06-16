وفاة سادس حالة من حجاج كفر الشيخ أثناء تأدية المناسك في الأراضي المقدسة

توفيت الحاجة زمزم عبد البر عبد القوي، إحدى حجاج محافظة كفر الشيخ، خلال مناسك الحج 2024، وهي سادس حالة وفاة بين حجاج المحافظة بعد رحيل 3 سيدات ورجلين في الأراضي المقدسة.

وفاة سادس حجاج كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

وتوفيت الحاجة زمزم عبد البر، في العقد السابع من العمر، أثناء مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقيها في رحلة الحج، أسرتها بقرية الكوم الأحمر بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وخيّمت حالة من الحزن على أسرتها لفراقها وعدم قدرتهم على وداعها.

أحد أفراد أسرة الحاجة زمزم: كانت محبوبة من الجميع

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاجة زمزم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيها في رحلة الحج، أخبرهم بوفاتها أثناء مناسك الحج 2024، لافتاً إلى أنّ الراحلة كان مشهوداً لها بالطيبة وحُسن الخلق، وكانت محبوبة من جميع أهالي قريتها.

تواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأوضح أنّه تم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الحاجة زمزم في الحرم المكي، وقد وُريت الثرى في الأراضي المقدسة، كما قامت أسرة الفقيدة بأداء صلاة الغائب عليها عقب صلاة العشاء، اليوم الأحد، من مسجد الكوم الأحمر البحري، على أنّ تتلقى أسرتها العزاء بدار المناسبات بقرية الكوم الأحمر البحري بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وجاءت وفاة الحاجة زمزم عبد البر عبد القوي، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024، ووفاة الحاجة سحر حميدان، إحدى أبناء مركز البرلس التي توفيت أثناء الطواف حول الكعبة اليوم الأحد، والحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذي توفي أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، إحدى أبناء مركز سيدي سالم، ووفاة الحاج عماد السيد الخواجة، أحد أبناء مركز مطوبس.