خطوات شحن كارت الكهرباء بالموبايل خلال إجازة عيد الأضحى

مع قدوم الإجازات الرسمية، يتخوف أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، من انتهاء رصيد الشحن الموجود في العداد وانقطاع التيار الكهربائي، إذ قد يواجهون صعوبة في شحن الكارت الخاص بهم بسبب غلق منافذ البيع خلال العيد.

توفير سبل الراحة للمواطنين

تحرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مما جعلها توفر خاصية شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول.

ونوضح في هذا التقرير كيفية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر الهاتف، خلال إجازة عيد الأضحى 2024، كالتالي:

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل في إجازة عيد الأضحى

- إذا كان نوع عداد الكهرباء جلوبال.

- يقوم الراغب في شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع بتحميل تطبيق «سهل» على الموبايل.

- إذا كان نوع عداد الكهرباء غير جلوبال.

- يتم تحميل تطبيق فوري أو تطبيق خالص من متجر جوجل.

- ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى التطبيق، وتسجيل الحساب الخاص بالمستخدم لشحن الكارت عن طريق الهاتف المحمول.

- ثم يتم الضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في التطبيق، لإجراء المسح على كارت الكهرباء، وقراءة بيانات كارت العداد على التطبيق.

- ثم يتأكد العميل من إتمام طلب شحن كارت العداد بالرصيد المطلوب، وفق القيمة التي حددها المواطن.