محمد سعيد محفوظ يطمئن الجمهور على صحة حمدي حافظ: «الفنان في أفضل حال»

حرص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنان حمدي حافظ.

الحالة الصحية للفنان حمدي حافظ

ونشر محمد سعيد محفوظ، صورته مع الفنان حمدي حافظ عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها: «الفنان القدير حمدي حافظ بخير.. اتصلت به واطمأننت على صحته، وهو في أفضل حال والحمدلله».

وأضاف: «خبر رحيله في الحرم إشاعة.. أطال الله في عمره، وبارك في سيرته الحسنة ومسيرته المشرفة».