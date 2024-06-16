كاف يحسم مصير مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا | عاجل

حسم مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصير مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا خاصة بعد مطالبات الجماهير بضرورة مشاركة الفريق في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم: حسم مصير وأسماء المشاركين في دوري الأبطال وبطولة الكونفدرالية في يد الاتحاد المصري فقط لا غير وحسب ما وصل لنا من معلومات وتأكيدات الزمالك حتى الان هو خارج منافسات دوري أبطال أفريقيا وسيتواجد في بطولة الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يرسل الأسماء بعد العيد

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم الأسماء المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي حال قرر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال الأسماء الخاصة بالمشاركات الأفريقية بناء على نتائج الدور الأول سيكون ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز وممثلي مصر في الكونفدرالية الزمالك والمصري.