عاجل.. غياب 12 لاعبًا عن الزمالك أمام المصري البورسعيدي.. اعرف السبب

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب 12 لاعبًا عن المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي سيقام غدًا الاثنين على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب، وذلك في المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 من عمر منافسات دوري Nile.

قائمة غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيديوجاءت قائمة غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي كما يلي:-

الغياب للإصابة (محمود حمدي الونش، أحمد حمدي، ناصر ماهر، سيف الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، مصطفى الزناري)

سبب فني (محمد عاطف ومحمود علاء)

تراكم الإنذارات (عمر جابر)

الهروب (سامسون أكينيولا)

قائمة الزمالك في مباراة المصري البورسعيديوكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن قائمة الفريق التي تخوض مباراة المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعةغدًا والتي جاءت كما يلي:-

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.