وفاة حاج من كفر الشيخ على جبل عرفات.. «مات مُلبيا»

توفي حاج يدعى علي أبو جوهر، من محافظة كفر الشيخ، على جبل عرفات خلال أداء مناسك الحج 2024، وهو سابع حالة وفاة بين حجاج المحافظة بعد رحيل 4 سيدات ورجلين في الأراضي المقدسة.

وأبلغ مرافقو الحاج المتوفى، في العقد السادس من العمر، أسرته بقرية المجاز الشرقي بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه.

وفاة حاج من كفر الشيخ في مكة

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاج علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، يخبرهم بوفاته أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات، لافتا إلى أنّ الراحل كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق، وكان حريصاً على زيارة بيت الله الحرام باستمرار.

دفن المتوفى في بالأراضي المقدسة

وأوضح أنّه تم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل في الحرم المكي، وقد وُري الثرى في الأراضي المقدسة، كما قامت أسرة الفقيدة بأداء صلاة الغائب عليه في مساجد قرية المجازر الشرقي، على أنّ تتلقى أسرته العزاء بمنزل العائلة بالقرية.

وجاءت وفاة الحاج علي أبو جوهر، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات، ووفاة الحاجة سحر حميدان، إحدى أبناء مركز البرلس التي توفيت أثناء الطواف حول الكعبة اليوم الأحد، والحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذي توفي أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، إحدى أبناء مركز سيدي سالم، ووفاة الحاج عماد السيد الخواجة، أحد أبناء مركز مطوبس، ووفاة الحاجة زمزم عبد البر عبد القوي، إحدى أبناء مركز البرلس.