عبير صبري: أمي كل حاجه في حياتي.. وأنا «مسؤولة» منذ طفولتي

قالت الفنانة عبير صبري، عن شقيقتها الإعلامية مروة صبري، إنها «البطوطة بتاعة العيلة، لها صورة مع أمي توضح جمال ملامحها منذ طفولتها»، لتعرض الصورة الفوتوغرافية:

عبير صبري: أمي كل حياتي وهي «الخير والبركة»

تابعت «صبري»، في حوارها ببرنامج «واحد من الناس» الذي استضافها مع شقيقتها، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»: «أمي في حياتي هي كل حاجه، وهي الخير والبركة والتضحيات وكل شيء، مروة أكتر واحدة اتدلعت في البيت، أكتر مني، ويمكن أنا متدلعتش أصلاً، تحملت المسؤولية، لكن شقيقتي مروة اتدلعت من أمي ومنِّي».

الإعلامية مروة صبري: آخر العنقود «مهضوم حقه»

فيما ترى الإعلامية مروة صبري، أنَّ ترتيبها بين أشقائها في أسرتها كأصغر طفل، انعكس على أسلوب تربيتها، موضحة: «آخر العنقود بيتدلع، وبيتهزأ في نفس الوقت، ويمكن اتدلعت اكتر من إخواتي، لكن لأني الصغيرة في عيونهم، فشايفين أنه تستحملي، أو بمعنى أدق اسمع الكلام، والصغير تحس إنه حقه مهدور في البيت شوية، أما الابن البكري يكون له احترامه ووضعه بين أفراد الأسرة، وعبير مسؤولة طول عمرها، ومسؤولة في كل حاجة.. مسؤولة عننا، وممكن تقول عنها أنها: راجل البيت».