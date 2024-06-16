الفنانة عبير صبري: شقيقتي مروة «لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها تشعر تجاه شقيقتها الإعلامية مروة صبري، بعاطفة خاصة، وأنها مثل «توأم روحها»، كما تتلقى منها عيدية بشكل دائم وفي كل وقت: «بتاخد في عيد ميلادها وكل المناسبات.. فلوس ولبس وكل حاجة».

فيما التقطت «مروة» أطراف الحديث من شقيقتها، ممازحة إياها: «كانت بتدي عيديات.. لكن بقى لها كتير مبتدينيش.. يمكن من سنة، وبتقولي: أنتِ خلاص اشتغلتِ.. اعتمدي على نفسك».

الفنانة عبير صبري: قضيت يوم العيد مع أسرتي وبحب «اللمة»

عن طقوس العائلة في عيد الأضحى المبارك، قالت الفنانة عبير صبري، في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، على شاشة «الحياة»: «قضيت أول يوم العيد مع أسرتي، وبحب اللمة.. فطرنا سوا مع بعض بحضور أمي وإخوتي وأولادهم.. وكان يوم حلو فطرنا فيه مع بعض كعائلة.. وكنا كلنا مع بعض».

مروة صبري عن شقيقتها: «عبير» في حالها.. وتعشق متابعة الدراما التركية

كشفت شقيقتها الإعلامية مروة صبري، التي كانت ضيفة هي الأخرى بالبرنامج: «عبير اللي طبخت، وبتعمل أحلى أكل.. أحلى فتة في الدنيا، وعبير بتعرف تفت في الأكل بس، لكن في الحياة لا»، ردا على مزاح الإعلامي عمرو الليثي لهما، مستطردة: «عبير في حالها جدا.. بتخلص شغلها وترجع البيت، وبيتوتية لأقصى درجة، وتميل للوحدة، ودايما رايقة ولذيذة، وبتحب مشاهدة الأفلام والدراما، خاصة المسلسلات التركية، ومعندهاش مود للحوارات».