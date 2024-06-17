وفاة حاج من المنوفية أثناء أداء المناسك بمكة.. «قلبه متعلق بحب بيت الله»

سادت حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة الحاج سعيد عوض المقيم في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء مناسك الحج في مكة المكرمة، وجارٍ الآن استخلاص الأوراق تمهيدا لدفنه في السعودية أو الرجوع به إلى مسقط رأسه.

توفي أثناء تأدية مناسك الحج

وقال أحمد عوض ابن شقيق المرحوم، أن عمه يعمل محاميا وصاحب شركة للسياحة، وحرص على السفر مع الحجاج لتأدية مناسك الحج هذا العام لأنه قلبه كان متعلق بحب بيت الله الحرام، وبعد أن وقف بجبل عرفات يوم السبت الماضي استيقظ صباحا لاستكمال باقي مناسك الحج ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

اللحظات الأخيرة للمتوفي

وتابع «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمه اتصل بأسرته وأقاربه هذا الصباح لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وكأنه يودعهم قبل وفاته في الحرم المكي، وبعدما اطمأن على الأسرة والأقارب بالتليفون تفاجأ الجميع بخبر وفاته الذي نزل عليهم كالصاعقة.

وأضاف أن المرحوم كان الجميع يشهد له بالخلق والسيرة الحسنة طوال فترة حياته وكان مداوم على الصلاة في المسجد طوال الوقت ويحب الخير للجميع، الأمر الذي جعل أهل المدينة يشعرون بالحزن الشديد على الفقيد داعين الله أن يرحمه ويغفر له في تلك الأيام المفترجة.