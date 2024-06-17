بسمة وهبة تعلن وفاة ابن خالها: رحل في أيام مباركة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وفاة ابن خالها.

وعلقت «وهبة»، قائلة: «متغلاش على اللي خلقك يا حبيبي، الشاب محمد مجدي ابن خالي توفاه الله الليلة واختار لقاءه في أفضل الأيام المباركة، أسألكم الدعاء له، والله يصبر والديه».

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقعها عبر منصة «إنستجرام»، بعنوان «السويسري مخرج ومنتج مسرحيته خلصوا عليه»، هاجمت فيه ادعاء أحد الأشخاص الأجانب السويسريين باستبدال أموال بنقود مصرية.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: «هذا الشخص مش عارف أن كل 3 سم في مطار القاهرة فيه كاميرا فيديو، أنت واقف لقوا معاك 10 آلاف يورو وأنت مسموح لك بـ10 آلاف دولار، وطلع معاك ألف يورو زيادة، أنت بعد ممشيت وروحت بلدك قولت أنت ناقص منك فلوس وأنهم بدلولك الفلوس بخمسات مصري.. إيه الفيلم ده خدعوك فقالوا».

وأضافت أنَّ كل ما حدث من إدعاءات ليس له أي أساس من الصحة فهو مجرد مسرحية فاشلة ليس إلا، معلقة «اللي ألف لك القصة دي دمرك، دي مسرحية فاشلة والمخرج فاشل»