بسمة وهبة تُعلق على المزاعم الكاذبة بشأن واقعة مطار القاهرة: «مسرحية فاشلة»

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقعها عبر منصة «إنستجرام»، بعنوان «السويسري مخرج ومنتج مسرحيته خلصوا عليه»، هاجمت فيه ادعاء أحد الأشخاص الأجانب السويسريين باستبدال أموال بنقود مصرية.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: «هذا الشخص مش عارف أن كل 3 سم في مطار القاهرة فيه كاميرا فيديو، أنت واقف لقوا معاك 10 آلاف يورو وأنت مسموح لك بـ10 آلاف دولار، وطلع معاك ألف يورو زيادة، أنت بعد ممشيت وروحت بلدك قولت أنت ناقص منك فلوس وأنهم بدلولك الفلوس بخمسات مصري.. إيه الفيلم ده خدعوك فقالوا».

وأضافت أنَّ كل ما حدث من إدعاءات ليس له أي أساس من الصحة فهو مجرد مسرحية فاشلة ليس إلا، معلقة «اللي ألف لك القصة دي دمرك، دي مسرحية فاشلة والمخرج فاشل».

وشددت على أنَّ القصة فقط لإثارة الجدل، وهي حلقة في مسلسل هدم مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها جهاز الشرطة، مواصلة: «كل الاحترام والتقدير لجهاز الشرطة، وليا الفخر إني احترم جيش وشرطة مصر».

ولفتت إلى أنَّ وزارة الداخلية قدمت مقطع فيديو تبلغ مدته 4 دقائق، يعرض كل تحركات المُسافر السويسري داخل مطار القاهرة منذ دخوله وتفتيشه وإعادة أمواله مرة أخرى إلى حقائبه وذلك لكشف الادعاءات والأكاذيب المُضللة.