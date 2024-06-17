موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز

كشف المخرج حازم طايل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد ومكان عزاء الموزع الراحل عمرو عبدالعزيز.

وكتب حازم طايل قائلا: يقام عزاء المغفور له بإذن الله صديقي الموسيقار الأستاذ عمرو عبد العزيز يوم الثلاثاء الموافق 6-18 من الساعة 7:30 إلى 10:30 في مسجد ودار مناسبات النزهة، قاعة الفردوس أمام فندق holiday Inn في سيتي ستارز الرجاء الدعوة له بالرحمة والمغفرة.

وفاة الموزع عمرو عبدالعزيز

وأعلن المخرج حازم طايل منذ ساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، قائلا: «توفى إلى رحمة الله الصديق والأخ وعشره السنين كلها أخي وحبيبي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويكرم نزلك يا حبيبي عانيت مع المرض كتير ربنا يرحمك.. برجاء الدعاء».