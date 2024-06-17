موقف جوميز من الرحيل عن الزمالك بعد تلقيه عرضا سعوديا (خاص).. عاجل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق الأبيض عن ترك منصبه خلال الفترة المقبلة حال وصول عرض من إحدى الأندية الخليجية.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت خلال الفترة المقبلة أن جوميز يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية بعد، نجاحه رفقة فرسان ميت عقبة خلال الموسم الحالي بتتويجه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

موقف جوميز من الرحيل عن الزمالك بعد العروض السعودية

وعلم «الوطن سبورت» أن جوميز لديه بالفعل عرض من أحد أندية دوري المحترفين السعودي، لتولي القيادة الفنية له خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يرتقي لمرحلة الرسمي حتى الأن.

وشدد المصدر أن رغبة البرتغالي الأولى هي الاستمرار على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، واستكمال مهمته رفقة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على حساب المصري البورسعيدي في مواجهة نارية على حساب المصري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مباريات بطولة الدوري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.