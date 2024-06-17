أول تعليق من أسرة الحاجة ماجدة صاحبة فيديو السير إلى عرفات: «أمنيتها واتحققت»

لا تلقي بالا لطول المسافة التي تقطعها، كل ما يهمها هو الوصول لهدفها، تتحرك باستقامة، رغم تجاوزها الـ60 عاما، إلا أنها تسير نحو جبل عرفات، حاملة شنطة على رأسها وكيس في يديها، يثقل حركة السيدة ماجدة محمد موسى، صاحبة الـ63 عاما، ابنة قرية بهادة التابعة لمحافظة القليوبية، والتي تعاطف الجميع معها عبر مقطع فيديو جرى تداوله الساعات القليلة الماضية.

«أصرت تمشي لعرفة لكي يتقبل الله منها»، بهذه الكلمات روى معتز ممدوح، نجل السيدة السيتينة قصة الفيديو، الذي أثلج قلب والدته بعد دعاء الملايين لها: «متواجد معها أنا وأخي بس إحنا حج زيارات، وبسبب الوضع هنا قررنا نركب باصات، لكن والدتي أصرت تمشي لعرفة لكي يتقبل الله منها» بحسب حديثه لـ«الوطن».

تعليق نجل صاحبة الفيديو بعد تعاطف الملايين معها

لم ترغب أمي في الركوب، بل ارتسمت علامات الفرحة على وجهها وهي تسير نحو جبل عرفات، لنصغي لطلبها: «والدتي كان أمنيتها أنها تطلع عرفة، وسبحان الله ربنا سهل الأمور جدا، وأمنيتها تحققت في أيام قليلة، وكأنه ربنا استجاب لدعوتها وكنا مندهشين أزاي حصل توفيق ربنا بسرعة كده في استجابة دعائها للوصول إلى عرفة» وفقا لمعتز نجل الحاجة ماجدة التي سارت على الأقدام للوصول إلى عرفات.

أما بشأن الرواج الكبير لمقطع الفيديو، أشار «معتز» إلى أنه تفاجأ بانتشاره في الساعات الأولى من يوم عرفة، فهو متواجد مع والدته برفقة شقيقه، «بإذن الله راجعين مصر يوم 19 أو 22 يونيو، بعد الانتهاء من المناسك التي تتطلب مجهود كبير لتحقيقها، بس الوقت روحاني وجميل في أطهر بقاع الأرض».

تعاطف رواد السوشيال ميديا مع الفيديو

تفاعل الكثير من مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله لهذه السيدة وهي تسير على قدميها في طريقها إلى جبل عرفات، فكتب أحدهم قائلا: «جاءتك فرادي ‏يا أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، حاشاك أن تردها صِفرًا اعنها وتقبلها يا رب»، وكتب آخر: «مجهولون في الأرض معروفون في السماء.. وحدها تمشي لعرفات الله».

بينما ذهب البعض الآخر إلى مشاركة الفيديو، عبر صفحاتهم الشخصية على منصات السوشيال ميديا المختلفة، «فيسبوك» و«إنستجرام»، معربين عن إعجابهم بالسيدة كونها تسير إلى عرفات سيرا على الأقدام.