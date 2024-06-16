سامية سامي: 25 ألف حاج مصري يكملون وقفة عرفات بسلام.. العودة تبدأ الخميس

أكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تابع عملية تفويج حجاج السياحة من مشعر عرفات إلى المزدلفة، وقت غروب شمس يوم وقفة عرفات، مشيرة إلى نجاح خطة تحرك الأتوبيسات المقلة لحجاج السياحة وقت النفرة.

مخيمات حجاج السياحة

وأضافت «سامي» في تصريحات لـ«الوطن» أن لجان الوزارة الموجودة في مخيمات حجاج السياحة التسعة انتقلت اليوم إلى مخيمات منى، وتتابع عن كثب عمليات تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمخيمات، مؤكدة أن فرق الخدمات الميدانية بالمخيمات تتواصل على مدار الساعة مع بعثة الحج السياحي؛ لإبلاغهم بكافة أحوال الحجاج المصريين.

وأوضحت أنه بدءًا من يوم الخميس المقبل، سيبدأ الموسم الثاني من برنامج الحج، حيث سينتقل نحو 17 ألفًا و600 حاج ممن أقاموا بمكة المكرمة قبل أداء مناسك الحج، إلى المدينة المنورة ليقضوا بها بضعة أيام قبل العودة إلى أرض الوطن.

وألمحت إلى أنه سيقيم نحو7 آلاف و618 حاجًا في فنادق مكة المكرمة بضعة أيام قبل عودتهم لمصر، بعد أن كانوا قد أقاموا في المدينة قبل أداء مناسك الحج.

بعثة الحج السياحي

وأشارت سامي إلى أن لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا في مشعر منى ستعود بعد غد الثلاثاء، عقب انتهاء مناسك الحج إلى مهامها السابقة، بمطاري جدة والمدينة المنورة، استعدادًا لبدء رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل، سواء لحجاج الطيران أو حجاج المستوى البري.

وأضافت «سامي» أن عدد حجاج السياحة لهذا العام بلغ 25 ألفًا و322 حاجًا، فيما بلغت نسبة الإناث بينهم نحو 57%، مؤكدة أن جميع حجاج السياحة المتواجدين حاليًا في المملكة العربية السعودية بخير، وهناك متابعة مستمرة من قبل بعثة الحج السياحي للاطمئنان عليهم.