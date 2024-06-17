حادث قطار في الهند يودي بحياة 15 شخصا.. توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا

أفادت الشرطة الهندية، اليوم، بوقوع حادث تصادم مروع بين قطارين في منطقة دارجيلنغ بولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وأكدت رئيسة وزراء الولاية، ماماتا بانيرجي، أن قطار بضائع اصطدم بقطار ركاب كان في طريقه من سيهارسا إلى هاوراه، ما أدى إلى خروج عربات عن مسارها، بحسب منشور على منصة «إكس».

تفاصيل حادثة القطار

وأشارت إلى أن قطار بضائع اصطدم بقطار كانشانجونغا إكسبريس، الرابط بين ولايتي آسام وتريبورا في شمال شرق البلاد مع البنغال الغربية، كاشفة عن توجيه أطباء وسيارات إسعاف وفرقا للتعامل مع الكوارث إلى الموقع للقيام بعمليات الإنقاذ والانتشال والمساعدة الطبية، بحسب وكالة أنباء رويترز العالمية.

خروج 3 عربات من القطار السريع عن مسارها

أوضح ضابط الشرطة أبهيشيك غوبتا لوكالة «فرانس برس» أن الحصيلة النهائية للحادث لم تعرف حتى الآن، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات المقبلة.