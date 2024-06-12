بعد تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في الهند.. احذر 10 أعراض خادعة

إنفلونزا الطيور من الأمراض الفيروسية التي تهدد العالم منذ القدم، وما تزال تدق ناقوس الخطر، خاصة بعد تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في الهند، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل ساعات، وسط حالة من القلق والفزع بشأن احتمالية تفشيه.

بعد ظهور أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في الهند، نوضح مجموعة من الأعراض الخفيفة للفيروس، تكون شبيهة بالإنفلونزا الموسمية، بحسب «الصحة العالمية»:

التهاب العين.

أمراض الجهاز التنفسي الوخيمة والحادة.

التهاب حاد

.الحُمَّى.

السعال.

التهاب الحلق.

وجع العضلات.

يُعاني بعضُهم من التهاب الملتحمة.

صعوبة في التنفس.

التهاب رئوي.

يتوقف مدى وقوة المرض، على الفيروس المسبّب للعدوى وخصائص الفرد المصاب، ونادرا ما يُبلغ عن أعراض الجهاز الهضمي أو العصبي، ويحتاج تشخيص الإصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى، إلى فحص عينة من المُفرَزات من الأنف أو الحلق، وعادة ما يعالج فيروس إنفلونزا الطيور بالأدوية المُضادَّة للفيروسات.

6 فئات معرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور، وهي: