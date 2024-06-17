7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»

لحظات من الخوف والقلق، مرّت بطيئة على ركاب الطائرة المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، وبالكاد يحاول الجميع التقاط أنفاسه، بعدما أعلن مساعد الطيار عبر مكبرات الصوت وفاة قائدها حسن عدس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء تشغيله للرحلة، واضطر المساعد إلى الهبوط الاضطراري في مطار جدة.

معلومات عن قائد الطائرة حسن عدس

وبعد إعلان وفاة قائد الطائرة حسن عدس، نستعرض بعض المعلومات عن الكابتن الراحل بحسب الصفحة الرسمية لرابطة الطيارين المصريين:

- الكابتن الذي فارق الحياة أثناء الرحلة الجوية يُدعى حسن يوسف عدس.

- حسن عدس هو قائد طائرات «A320» في خطوط «سكاي فيجن» المصرية.

- تعرض الكابتن «حسن» لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130 والمتجهة من القاهرة CAI إلى الطائف TIF يوم الأربعاء الماضي.

- الكابتن المصري اضطر لهبوط اضطراري عندما شعر بالتعب في رحلة داخلية في المملكة السعودية وتحديدًا في مطار جدة.

- حسن عدس لديه شهادة لياقة طبية بالطيران حديثة منذ 3 شهور.

سبب وفاة قائد الطائرة حسن عدس

رحمه الله واضح سبب الوفاة من ذراعيه

Xanthomas

مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفع جدا#أنصح أقاربه من اخوة وأخوات #فحص_الكوليسترول حتى لو كانوا صغارا pic.twitter.com/lUVWJCXFvX — Dr. M Alquaiz د. محمد القويز (@ALQUAiZ) June 15, 2024

- كان حسن عدس يعمل طيار سابق بشركة المصرية العالمية للطيران.

- وبحسب تصريحات صحفية لأحد الأصدقاء المقربين، فإنّ الطيار الراحل غير متزوج ولم يتجاوز عمره الـ40 عامًا، وكان يعاني من السمنة ومضاعفاتها.