أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق.. البرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 17-6-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، تزامنا مع توافر كل الأنواع وكثرة المعروض منها، لتلبية متطلبات المواطنين.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 17-6-2024 في الأسواق، وفقا للأسعار في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

يتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور اليوم بين 9 إلى 16 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 10 إلى 13 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء على نحو يتراوح ما بين 9 إلى 15 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 10 جنيها.

وعن أسعار الباذنجان، سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 4 إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4 إلى 6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 6 إلى 11 جنيها.

وعن أسعار العنب، فسجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر نحو 27 جنيها.

بينما يتراوح سعر كيلو التفاح المصري ما بين 18 إلى 38 جنيها.