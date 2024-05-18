أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر إليوم السبت 18 مايو الجاري، لتنخفض نسبيا أسعار الملوخية والسبانخ والكوسة والبطاطس، في ظل المراقبة من أجهزة المحافظة لتوافرالسلع وضبط الأسعار.

أسعارالخضراوات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعارالخضراوات اليوم بـ سوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعر السبانخ من 5 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعرالطماطم ما بين 3.5 و5.5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 5 و11 جنيهًا

- يتراوح سعر البصل ما بين 5 و 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الرومي ما بين 5 و11 جنيهًا

- يتراوح سعرالباذنجان بلدي ما بين 5 و13 جنيهات

- يتراوح سعر البامية مابين 20 و35 جنيهًا

- يتراوح سعر الثوم ما بين 18 و 32 جنيهًا

- يتراوح سعر البسلة مابين 16و 20 جنيهًا

- يتراوح سعرالفاصوليا مابين 9 و 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون البلدي مابين 15 و21 جنيهًا

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتإلىو

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر اليوسفي من 3.5 إلى 12جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الموز المغربي من 9 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الأفوكاتو من 60 إلى 120 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطإلى من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 37 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو المانجو البلدي من 10 إلى 20 جنيهاً.