أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3 -6-2024 داخل سوق العبور
كتب:
شوشة عبدالواحد
09:21 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
أسعار الخضراوات
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3-6-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر البطاطس نحو11 جنيها للكيلو الواحد.
أسعار الخضراوات اليوم
ويرصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة، وجاءت كالتالي:
أسعار الخضار في سوق العبور
- يتراوح سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات في سوق العبور.
- فيما سجل سعر البصل اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 6 و8 جنيهات للكيلو الواحد.
- ويتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 5 و11 جنيها للكيلو الواحد.
- وبلغ سعر الكوسة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة من 5 حتى 8 جنيهات للكيلو الواحد.
- وسجل سعر الفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة بين 9 و15 جنيها للكيلو الواحد.
- وسجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم في سوق العبور بين 5 و11 جنيها للكيلو الواحد.
أسعار الخضار اليوم
ويتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم في سوق العبور بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.
وسجل سعر الملوخية اليوم في سوق العبور بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد.
وسجل سعر البسلة اليوم في سوق العبور بين 24 و30 جنيها للكيلو الواحد.