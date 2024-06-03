أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3 -6-2024 داخل سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3-6-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر البطاطس نحو11 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الخضراوات اليوم

ويرصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضار في سوق العبور

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات في سوق العبور.

- فيما سجل سعر البصل اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 6 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

- ويتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 5 و11 جنيها للكيلو الواحد.

- وبلغ سعر الكوسة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة من 5 حتى 8 جنيهات للكيلو الواحد.

- وسجل سعر الفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة بين 9 و15 جنيها للكيلو الواحد.

- وسجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم في سوق العبور بين 5 و11 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم في سوق العبور بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر الملوخية اليوم في سوق العبور بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر البسلة اليوم في سوق العبور بين 24 و30 جنيها للكيلو الواحد.