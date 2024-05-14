أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم داخل سوق العبور.. الطماطم بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-5-2024، حالة من الاستقرار في الأسواق، خلال بداية التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديث صادر لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 5 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 3 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 17 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 35 إلى 55 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي من 3 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 30 إلى 50 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيها