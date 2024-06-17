إيرادات قياسية لفيلم Inside Out 2.. اقترب من 300 مليون دولار

يواصل فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 تحقيق إيرادات غير مسبوقة في دور العرض حول العالم، ونجح في تصدر شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية محققا إيرادات وصلت لـ42 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

حقق فيلم Inside Out 2 إيرادات في يومه الأول بالسينمات بلغت 62 مليون دولار، أما في اليوم الثاني حقق إيرادات تقدر بـ51 مليون دولار، بالإضافة إلى 42 مليون دولار في اليوم الثالث، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم على مدار 3 أيام لـ155 مليون دولار.

أما على مستوى السوق الخارجي سجل فيلم Inside Out 2 إيرادات وصلت لـ 140 مليون دولار، بينها 30 مليون دولار في المكسيك، و14 مليون دولار في كوريا الجنوبية و13 مليون دولار في المملكة المتحدة، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها في العالم لـ 295 مليون دولار، ليصبح أكبر افتتاح على الإطلاق لفيلم رسوم متحركة في الأسواق.

تفاصيل فيلم Inside Out 2

حصل فيلم Inside Out 2 على تقييمات رائعة وحصل على نسبة 93 بالمائة من نقاد موقع Rotten Tomatoes، وهو من إخراج كيلسي مان، تقود إيمي بوهلر فريق التمثيل الصوتي الذي يضم أيضًا مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.