عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدفع باللاعب سيد عبد الله نيمار بمركز الظهير الأيسر، خلال مباراة المصري المحدد لها السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري NILE.

وسيكون سيد نيمار، مفجأة تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب عمر جابر للإيقاف وأحمد فتوح للإصابة.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : سيد عبد الله نيمار، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.