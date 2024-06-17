«أونروا» تعلن مقتل 193 موظفا لها في غزة منذ «7 أكتوبر»: العمل متواصل لدعم العائلات

نقلت قناة القاهرة الإخبارية بيانا صحفيا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط «أونروا» بأن قطاع غزة أصبح يمثل خطرا كبيرا على عمال الإغاثة، مشيرة إلى أن 193 من زملاء المنظمة الأممية قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

وأكدت أن العاملين بالمنظمة يواصلون العمل لدعم العائلات، وتقديم المساعدة وسط الأزمة الإنسانية الأليمة في القطاع.