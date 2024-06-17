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كارثة إنسانية في غزة.. «القاهرة الإخبارية»: انتشار الأوبئة وتراكم النفايات

كتب:

منى صلاح
11:49 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إنَّ قطاع غزة يعاني كارثة ومأساة إنسانية، لا سيما على الأطفال.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحاته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «آلاف الأطفال في غزة يعانون من المجاعة وسوء التغذية». 

وأكد «الشوا» أنَّ قطاع غزة يعاني نقصًا حادًا في المياه وانتشار الأوبئة والأمراض وتراكم النفايات، مشيرًا إلى أنّ هناك ما يزيد على 200 من عمال الإغاثة الدوليين قتلوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، مضيفًا: «نعمل بأقل الإمكانات لنوفر الاستجابة الإنسانية لما يجري في قطاع غزة».

وأوضح أنَّه يجب ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل كامل.

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