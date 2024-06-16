أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 16-6-2024 في الأسواق والمحلات

أعلنت بورصة الدواجن عن تحديث في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 16-6-2024، بنحو 80 جنيهًا في المزرعة، وتُباع للمستهلك بـ89 جنيهًا، وذلك بعد التراجع الذي شهدته الدواجن البيضاء قبل يومين بنحو 11 جنيها للكيلو، بسبب قلة القوة الشرائية تزامنًا مع موسم عيد الأضحى الذي يشهد إقبالًا على شراء الأضاحي واللحوم الحمراء.

وبحسب بورصة الدواجن، فإن أسعار الدواجن البيضاء تشهد حالة من الاستقرار اليوم الأحد 16-6-2024.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن كما يلي:

- الرومي نحو 170 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 105 جنيهات في المزرعة، و115 جنيهًا للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 185 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي 122 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 14 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 87 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.