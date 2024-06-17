سبب تراجع أسعار الدواجن اليوم.. هل يستمر الانخفاض بعد عيد الأضحى؟

مع بدء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حققت أسعار الدواجن تراجعا ملموسًا وواضحًا في الأسعار، وهو ما جاء نتيجة العديد من الأسباب التي عملت على انخفاض السعر في المزارع وبالتالي للمواطنين في الأسواق.

وعقب انخفاضها الواضح والكبير خلال الأيام القليلة الماضية استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والذي جاء كأحد أسباب تراجع أسعار الفراخ.

وتوقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الأسعار ستنخفض أكثر خلال عيد الأضحى المبارك وعقبه، وهو ما يأتي نظرا لزيادة المعروض في الأسواق.

وأوضح أن توفر المعروض يأتي نتيجة اتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء خاصة وأن عيد الأضحى المبارك هو «عيد اللحمة» كما يطلق عليه، لذلك سيكون لدى المواطنين فائض من اللحوم لذلك لن يتجهوا لشراء الدواجن لذلك ستتراجع أسعارها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الفراخ الحمراء

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو»، تسليم أرض المزرعة 95 جنيها مقارنة بـ 112 جنيهًا يوم الخميس متراجعة بقيمة 17 جنيها، خلال 4 أيام، وتباع للمستهلك بين 100 جنيه و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا، نحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا على أرض المزرعة.