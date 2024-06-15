أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 15-6-2024 خلال التعاملات الصباحية نحو 81 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بـ90 جنيهًا، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، أمس، بسبب قلة القوة الشرائية للدواجن؛ تزامنا مع موسم عيد الأضحى المرتبط بذبح الأضاحي وزيادة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء.

ووفق بورصة الدواجن، فإن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت خلال الساعات الماضية بقيمة 11 جنيهًا للكيلو، وتباع اليوم للمستهلك بـ90 جنيهًا مقارنة بـ101 جنيه قبل 48 ساعة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وفقا للمعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- الرومي نحو 172 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 100 جنيه في المزرعة، و110 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 187 جنيهًا، وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 14 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 87 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.