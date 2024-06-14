أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة 14-6-2024

شهدت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 استقرارا كبيرا في الأسواق، وذلك بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن لليوم الجمعة 14-6-2024، وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق 88 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 135 لـ140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة أيضا.