تحذير للحجاج بشأن رمي الجمرات.. لماذا تحظر «الصحة السعودية» الخروج من 11 صباحا؟

قررت السلطات السعودية حظر خروج الحجاج من خيامهم في مشعر منى اليوم الاثنين، لرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، وذلك أول أيام التشريق، من الساعة 11 صباحا، وحتى الـ4 عصرا، وذلك لارتفاع درجة الحرارة.

توقيت حظر رمي الجمرات

وأرسلت السلطات السعودية عبر تطبيق نسك إلى كل الحجاج النظاميين أن وزارة الحج السعودية منعت تفويج الحجاج لرمي الجمرات من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصر اليوم، بسبب تحذيرات وزارة الصحة السعودية من احتمالية إصابة ضيوف الرحمن بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

رمي الجمرات بعد الساعة الـ4 عصرا

وعلى الفور، أبلغت لجان بعثة وزارة السياحة المنتشرة بمخيمات حجاج السياحة الـ9 بمشعر منى مشرفي شركات السياحة للتنبيه على عدم خروج الحجاج خلال تلك التوقيتات، على أن يبدأوا في عملية رمي الجمرات بعد الساعة 4 من مساء اليوم.