«القاهرة الإخبارية»: السلطات السعودية تقر خططا ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السلطات السعودية تقر خططا ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج».

وجاء في التقرير إنه في كل عام يوجد المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، وفي هذا العام أقرت السلطات السعودية خطط ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة وإليها.

وأضاف التقرير أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعاملت بالتنسيق مع الجهات المعنية في عملية تصعيد الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق مسارات متعددة تضمن نقل قرابة مليوني حاج.

وتتضمن خطة التفويج نقل نحو 800 ألف حاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى، وتصعيد 750 ألف حاج بشكل مباشر إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

يأتي هذا فيما اكتملت الخطط والبرامج لنقل 700 ألف حاج متعجل من عرفات إلى مشعر منى، وتجري خطط التفويج ضمن ثلاثة خيارات للنقل تشمل النقل الترددي والنقل التقليدي وقطار المشاعر والذي من المتوقع أن ينقل قرابة 320 ألف حاج.