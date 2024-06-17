مصر للطيران تكشف عن موعد انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج للوطن

تبدأ بعد غدا الأربعاء، أولى رحلات عودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج 1445 هـ.

وقال الطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»: إن الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لنقل الحجاج المصريين والأفارقة في مرحلة العودة سيبدأ بعد غدا الأربعاء الموافق 19 مايو 2024، لافتا إلى أن الشركة ستسير خلال مرحلة عودة الحجاج نحو 274 رحلة جوية لنقل أكثر من 70 ألف حاج بواقع 141 رحلة جوية من مطار جدة، و133 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، منوهًا إلى أن رحلات الشركة لعودة الحجاج ستستمر حتى يوم 5 يوليو المقبل.

مجموعات عمل من شركة مصر للطيران ستتواجد بالمطارات السعودية

وأضاف أن هناك مجموعات عمل من شركة مصر للطيران ستتواجد بالمطارات السعودية التي يسافر منها الحجاج المصريين وذلك لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم والعمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم إلى أرض الوطن ، مطالبا كافة المسافرين عبر رحلات الشركة بالتواجد بالمطارات السعودية قبل موعد السفر بـ 6 ساعات.

يسمح لكل حاج خلال مرحلة العودة بأصطحاب حقيبتين

في السياق ذاته، أكدت شركة مصر للطيران، أنه يُسمح لكل حاج خلال مرحلة العودة باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة منهما عن 23 كيلوجرام، فضلا عن حقيبة يد وزنها 8 كيلو جرام .

وأضافت الشركة في بيان، أنه يُسمح لكل حاج باصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم)، مشددة على أنه يُمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.