أسعار المكنسة الكهربائية في الأسواق.. تبدأ من 2500 جنيه

مع اقتراب موعد زفاف العديد من الفتيات، يزداد اهتمامهن بتجهيز منزل الزوجية، ما يجعلهن يبحثن عن أفضل الأجهزة الكهربائية، ولكن مع كثرة أنواع المكنسات الكهربائية في الأسواق، قد تواجه الفتيات صعوبة في اختيار المكنسة المناسبة بسعر مناسب.

وتختلف أسعار المكانس الكهربائية حسب الماركة والسعة الخاصة بها وقدرتها الكهربائية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار المكانس الكهربائية 2024 في مصر، كالتالي:

أسعار المكانس الكهربائية 2024 في مصر

- مكنسة كهربائية سعة 1500 وات: يتراوح سعرها بين 2500 و 4000 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 1600 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 2700 و 4500 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 1800 وات: يتراوح سعرها بين 2700 و 4800 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 2000 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 4000 و 5500 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 2200 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 5000 و 7000 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 2400 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 5500 و 8000 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 2500 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 5700 و 8500 جنيه.

- مكنسة كهربائية سعة 2600 وات: يتراوح متوسط سعرها بين 6000 و 9500 جنيه.