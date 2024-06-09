أسعار التكييفات والمراوح في أسواق الأجهزة الكهربائية اليوم.. انخفاض ملحوظ

شهد سعر التكييفات والمراوح انخفاضًا في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع تراجع ملحوظ في أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة انخفاض سعر الدولار وزيادة المعروض من الأجهزة في الأسواق، حسب شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية.

سعر التكييفات والمراوح

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر التكييفات والمراوح بعد انخفاضها في الأسواق، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية.

ويتراوح سعر التكييفات في الأسواق المصرية ما بين 20000 إلى 48000 جنيه، حسب نوع وقوة التكييف.

أسعار التكييفات

سجل متوسط أسعار التكييفات بقوة 1.5 حصان، ما بين 20650 و28545 جنيهًا، فيما يتراوح سعر التكييف بقوة 2.25 حصان ما بين 29600 و47250 جنيهًا بتراجع نحو 7000 جنيه.

وبلغ سعر التكييفات بقوة 3 حصان، ما بين 40000 و45000 جنيه، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية.

أسعار المراوح

فيما تتراوح أسعار المراوح اليوم في الأسواق المصرية، ما بين 690 إلى 3200 جنيه، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية.

سعر المروحة العمود

يبلغ سعر المروحة العمود ماركة فريش، نحو 1300 جنيه، فيما يتراوح سعر المروحة العمود ماركة تورنيدو بين 1600 و1700 جنيه.

ويتراوح سعر المروحة الحائط فريش بين 1000 و1400 جنيه، أمّا سعر مروحة سقف رافال ليد يبلغ نحو 1042 جنيهًا، ويبلغ سعر المروحة السقف 5 سرعات 3 ريشة ماركة إيه تي إيه 690 جنيهًا.

وبلغ سعر مروحة سقف ماركة رافال نحو 913 جنيهًا، وسعر مروحة سقف ماركة ستار سجل 3204 جنيهات.