أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم بعد انخفاضها.. تراجعت 7 آلاف جنيه

سجَّلت أسعار الأجهزة الكهربائية، اليوم، بعد انخفاضها في الأسوق، تراجعا ملحوظا، بمختلف أنواعها، مقارنة بالأسعار خلال الأشهر الماضية، إذ تراوح سعر التكيف قوة 2.25 حصان ما بين 29600 و47250 جنيها، مسجلة انخفاضًا قدره 7000 جنيه، وفقا لما أعلنته شعبة الأجهزة الكهربائية.

أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم بعد انخفاضها

فيما شهدت سعر الفريزرات تفاوتًا كبيرًا، حيث بلغ سعر بعض الأنواع 16 ألف جنيه، في حين سجلت الأنواع ذات الأدراج نحو 32 ألف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية 2024

وتستعرض لكم «الوطن» أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم الأحد، وأسعار التكييفات والمراوح، وفقا لما أعلنته شعبة الأجهزة الكهربائية.

أسعار التكييفات الآن

- تراوح أسعار التكييفات بقوة 1.5 حصان ما بين 20650 و28545 جنيها بعد الانخفاض الأخير.

أسعار المراوح اليوم

استقرت أسعار المراوح اليوم في الأسواق عند مستوياتها الأخيرة من 700 جنيه إلى 2500، وأسعار المكاوي من 600 جنيه حتى 3000 جنيه.

أسعار الثلاجات

تراوحت أسعار الثلاجات ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات.

أسعار الغسالات

وفيما يخص لأسعار الغسالات تراوحت أسعار النصف أوتوماتيك ما بين 4 إلى 9 آلاف جنيه، والغسالات الأوتوماتيك تراوحت ما بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه.