أعمال يوم النفر الثاني.. ماذا جاء في السنة النبوية؟

أعمال يوم النفر الثاني، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، موضحة أنه من الأيام التي يبدأ فيها المسلمون رمي الجمرات، ضمن مناسك الحج.

أعمال يوم النفر الثاني عن النبي

وعن أعمال يوم النفر الثاني، قالت الدار إن هذا اليوم من الأيام المباركة في الحج، وهناك بعض الأعمال التي يستحب أن يقوم بها المسلم خلال هذا اليوم.

ولفتت إلى أن أعمال يوم النفر الثاني تتلخص في ما أوصى به النبي في أيام التشريق، مشيرة إلى أن الأمور الثلاث التي أوصى بها، هي: الأكل، الشرب، وذكر الله عز وجل.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها عن أعمال يوم النفر الثاني، إلى ما ورد في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

أعمال يوم النفر الثاني

وبعيدًا عن أعمال يوم النفر الثاني، تناولت الإفتاء المصرية مسألة رمي الجمار للحجاج، وأوضحت أنه يتم رمي جمرة العقبة، وهي أول جمرة يرميها الحجاج، ثم يتوجهون إلى جمرة الوسطى، وأخيرًا جمرة الكبرى، وهذه الأعمال تمثل رمزيّة رمي الشيطان وتجسيد للرفض للشر

واختتمت فتواها عن أعمال يوم النفر الثاني، أن هذا اليوم يتميز بالتركيز على التواجد في مِنـى وأداء الأعمال الروحية والطقوس الدينية التي تعزز الروابط الروحية والتقوى الإيمانية لدى الحجاج. تلك الأعمال تعكس التفاني والإخلاص في أداء فريضة الحج وتعزز الروح الجماعية والتضامن بين المسلمين الذين يأتون من مختلف بقاع العالم لأداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة.