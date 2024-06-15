موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الشرقية.. 5 آلاف مسجد و793 ساحة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الشرقية، غدا الأحد، موضحة أن الصلاة تقام الساعة 6:16 صباحا، في جميع المساجد بمختلف مراكز المحافظة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الشرقية

ومن جانبه قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تم تجهيز 5 آلاف مسجد تشرف عليها المديرية إداريا ودعويا، بجانب 793 ساحة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتها جميعا، وتبين صلاحيتها لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية الصلاة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف بشأن عيد الأضحى، ورصد أي مخالفات والتعامل معها.

مدة خطبة عيد الأضحى المبارك

وأضاف أن خطبة العيد تكون في حدود 10 دقائق مثل خطبة الجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، كما يتم السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.