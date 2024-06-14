محافظ الشرقية: زراعة 609 آلاف شجرة بالشوارع الرئيسية والميادين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بزراعة 609 آلاف شجرة مثمرة، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك بمداخل المدن والطرق السريعة.

المبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية

وأضاف المحافظ، أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.

ومن جانبها أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة التنسيق الزراعي، أن الأشجار التي تم زراعتها بالمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تنوعت بين «برتقال - جوافة - زيتون - ليمون - رمان - يوسفي - أكاسيا جلوكا - كونو كاربس - كازورينا - نبق (سدر) - فرش زجاج - تين - كافور»، وتأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي شهدتها تلك المدن، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة للأشجار التي تم زراعتها ورعايتها والحفاظ عليها لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.