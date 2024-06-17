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إعلام عبري: نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا للحرب دون بن غفير

كتب:

نرمين عفيفي
01:10 م | الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشكل مجلسًا جديدًا محدودًا، بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ونقلت عن مسؤول أمني أنه من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير إلى الحكومة المحدودة، لأنه غير مسؤول ويسرب تفاصيل المناقشات.

وأضافت أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.

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