إعلام عبري: نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا للحرب دون بن غفير

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشكل مجلسًا جديدًا محدودًا، بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ونقلت عن مسؤول أمني أنه من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير إلى الحكومة المحدودة، لأنه غير مسؤول ويسرب تفاصيل المناقشات.

وأضافت أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.